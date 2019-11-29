Çocukları öldürülen anne: "Benim kızımı hayvan gibi doğradı"

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018'de eşi Zahide Oğuz ile kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u öldürdüğü iddiasıyla Karip Oğuz'un yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Karip Oğuz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Acılı anneden sanığa tepki

Öldürülen 2 kardeşin annesi müşteki Cihan Oğuz duruşma salonunda sanığa bağırarak tepki gösterdi.

Duruşmada savunması sorulan sanık Karip Oğuz açık görüş gününde kendisine küçük bir çocuk tarafından kağıt getirildiğini söyleyerek “Kağıtta telefon numarası yazıyordu. Bu numara araştırılırsa her şey ortaya çıkacak” diyerek numara üzerinde inceleme yapılmasını talep etti.

“Maktulün 12 şikayet kaydı vardır”

Müşteki avukatlarından Müjde Tozbey Erden ise telefon numarasının bu celse uydurulan bir konu olduğunu beyan ederek “Araştırılması yersiz ve yargılamayı uzatmaya yönelik. Sanık farklı iddialarda bulundu. Maktul boşanma dilekçelerinde öldürüleceğini söyleyerek kurtarılmak istediğini aktarmıştır ve 12 kez şikayet kaydı vardır” dedi.

Diğer müşteki avukatları ise dosyada ‘tasarlayarak öldürme' unsurunun eksik olduğunu söyledi.

Müşteki avukatlarının beyanı esnasında duruşmada bulunan 2 maktulün ağabeyi Arif Oğuz'un ‘hayvan gibi kesmiş' şeklinde tepki gösterdiği duyuldu.

“Müvekkilimi bir canavar gibi göstermek istiyorlar”

Duruşmada beyanda bulunan sanık avukatı ise İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı yasanın Türk aile yapısını bozduğunu söyleyerek “Sonucu işte budur. Müvekkil biricik oğlunu kaybettikten sonra kaç defa şikayet edilmiş. Müşteki avukatı müvekkilimi erkek olması nedeniyle suçlamaktadır. Benim müvekkilimi bir canavar gibi göstermek istiyorlar” dedi.

Sanık bu esnada söz alarak avukatının beyanına katıldığını ve kendisinin canavar gibi gösterildiğini söyledi.

Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı. Kendisine açık görüşte telefon numarası geldiğini söyleyerek inceleme isteğinde bulunan sanığın bu talebi mahkemece reddedildi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“Benim kızımı hayvan gibi doğradı”

Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan 2 maktulün annesi Cihan Oğuz 2 ailenin yıkıldığını söyleyerek “Benim kızımı hayvan gibi doğradı. Benim 2 tane güzel gül gibi evladım, biri 30 yaşında biri 40 yaşında onlar toprakta o da hak ettiği cezayı alsın cezayı çeksin” dedi.

“Bu adam beni öldürecek, beni koruyun”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcilerinden ve davanın avukatlarından Müjde Tozbey Erden ise maktul Zahide'nin koruma kararı aldırdığını söyleyerek “Zahide'nin ölmeden önce 12 tane şikayet dosyası var. ‘Bu adam beni öldürecek, beni koruyun' dedi ancak buna rağmen korunmadı” şeklinde konuştu. Avukat Erden ayrıca sanık avukatının savunmasına da değinerek “'İşte İstanbul Sözleşmesi yüzünden, 6284 sayılı yasa yüzünden Zahide öldürüldü. Aslında İstanbul Sözleşmesi ve yasa Türk aile birliğine aykırı ve bu kanunlar kaldırılmalı' dedi. Oysa ki ülkemizde bu kanunlar ve İstanbul Sözleşmesi uygulansa kadınlar öldürülmeyecek” şeklinde konuştu. Maktüllerin ağabeyi Arif Oğuz ise davanın takipçisi olacaklarını aktardı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Karip Oğuz ile maktul Zahide Oğuz'un resmi nikahlı evli oldukları ancak ayrı yaşadıkları aktarılmıştı. Karip Oğuz'un yarı otomatik tabanca ile eşi Zahide Oğuz'un yaşadığı eve gittiğinin, burada taraflar arasında eski sorunlar nedeniyle tartışma çıktığının açıklandığı iddianamede, sanık Oğuz'un yanında bulunan tabanca ile maktul Kutlay'a doğru birkaç el ateş ettiği ve mermilerin isabet ettiği anlatılmıştı. Karip Oğuz'un ardından eşi Zahide'yi öldürmek için ateş ettiğinin ve vücuduna defalarca bıçak sapladığının da belirtildiği iddianamede maktul Zahide'nin 56 adet kesici alet yarası olduğunun tespitine yer verilmişti. Karip Oğuz'un ‘eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ‘kasten öldürme' suçundan müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Melike İnal