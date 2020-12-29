İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların 3 saatlik kızak keyfi

Çocukların 3 saatlik kızak keyfi
Çocukların 3 saatlik kızak keyfi

Van’ın Edremit ilçesinde günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın keyfini kızak kayarak çıkardı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen çocuklar, 3 saatlik zamanlarını kızak kayarak geçiriyor. Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ'de ikamet eden ve güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, kısıtlamanın olmadığı 13.00 ila 16.00 saatlerinde kendilerini dışarı attı. Ellerine aldıkları poşetlerle üç saatlik dışarı çıkma zamanlarını kayarak geçiren çocuklar, korona virüs pandemisinin bitmesini arzu ettiklerini söylediler.

Zamanlarını sürekli evde geçirdikleri için çok sıkıldıklarını aktaran çocuklar, “Şu anda sokağa çıkma yasağımız yok. Bizde kızak kayarak, kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak zamanımız geçireceğiz. Üç saat yetmiyor biraz daha süremiz fazla olsaydı. Tek isteğimiz 2021 yılında bu korona virüsün bitmesidir. Çünkü okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik” dedi.

Atilla İdiz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.