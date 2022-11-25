Çocukların araba sevdası ölümle sonuçlandı

Kaza; Salkımevler Mahallesi 3524 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. D'nin kullandığı 07 AHP 082 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, sokakta atıl durumdaki su terfi istasyonunun duvarına çarptı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada, betonarme yapının penceresine çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan birisi 14, diğerleri 17 yaşındaki 2 genç ağır yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi tarafından aracın kapıları kesilerek yaralılar araçtan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Emirhan Topalak, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdi. Araç sürücüsü Mehmet Baran Sönmez (17)'in ve Hasan Hüseyin Erol (17)'un durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Arif Kaplan

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