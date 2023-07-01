İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi

Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi

Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, Dicle Barajı’na tehlikeli atlayış yapıyor.

Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilip göl ve baraj kenarlarına akın etti. Serinlemek için Dicle Barajı'na giren çocukların yüksek kayalıklardan baraj gölüne tehlikeli atlayışları yürekleri ağza getirdi. Dicle ilçesindeki baraj gölü kıyısından yüksek kayalıklardan takla atarak suya giren yaşı küçük olan çocukların büyük kayalıklar üstünden tehlikeli atlayışı saniye saniye telefon kameralarına yansıdı. Öte yandan, yetkililerin boğulma vakaları için vatandaşa baraj ve nehir sularının tehlikeli olduğu uyarısı her gün yapılıyor.

Muhammet Hüseyin İçli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.