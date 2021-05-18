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Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Bayburt’ta çocukların çakmakla oyunu pazar yerinin bitişiğindeki arsada yangına neden oldu.

Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu - Tıkla İzle

Olay, Bayburt merkez Gençosman mahallesi pazar yerinin bitişiğindeki arsada meydana geldi. Yangını gören işyeri sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürüldü.

Dumanların yükseldiği halk pazarında vatandaşlar tedirgin olurken, polis ekipleri olay yerine yaklaşmak isteyenleri uzaklaştırdı. Yangında bazı dükkânların cepheleri dumandan karardı.

Yangın mahallindeki bir vatandaş, “Demek ki çocuklar çakmakla uğraşırken orada köpükler vardı. Köpükleri yakıp kaçmışlar. Daha sonra alevler yükseldi. Bizde itfaiyeye haber verdik. Eski koltuklar vardı onlar yanmış. Yangından ondan dolayı çıktı” dedi.

Öznur Demir
 

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