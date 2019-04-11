İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu
Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

İstanbul’un farklı yerlerinde kamyonet kasasında yolculuk ettirilen çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Olası facialara davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

İstanbul'un iki farklı noktasında çekilen görüntülerde bir grup çocuk, seyir halindeki kamyonetin kasasında yolculuk etti. Pendik ve Göztepe'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Çocukların yoğun trafikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonet kasasında yolculuk etmesi adeta olası facialara davetiye çıkardı. Sorumsuz kamyonet sürücüleri, hem çocukların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydılar. O anlar yoldaki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonet trafikte ilerliyor, kamyonetin kasasında birkaç çocuk yolculuk ediyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.