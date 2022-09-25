Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün akşamüzeri Esenyurt Pınar Mahallesi 1231 sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışan çocuklar kısa sürede kavgaya tutuştu. Bu sırada çocuklardan biri yanında bulunan falçata ile diğer çocuğu yüzünden yaraladı. Çocukların kavgasına aileler karışınca da ortalık savaş alanına döndü.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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