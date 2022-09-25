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Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü
Çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta kavga eden çocuklardan biri, diğerinin yüzünü falçatayla yaralayınca, kavgaya aileler de dahil oldu. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşamüzeri Esenyurt Pınar Mahallesi 1231 sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışan çocuklar kısa sürede kavgaya tutuştu. Bu sırada çocuklardan biri yanında bulunan falçata ile diğer çocuğu yüzünden yaraladı. Çocukların kavgasına aileler karışınca da ortalık savaş alanına döndü.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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