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Çocukların korkutan bahşiş ısrarı

Çocukların korkutan bahşiş ısrarı
Çocukların korkutan bahşiş ısrarı

Bursa'da hafta sonu düzenlenen sünnet ve düğün otomobillerini gözlerine kestiren çocukların, bahşiş almak için verdikleri çaba yürekleri ağızlara getirdi. Otomobillerden bahşiş alamayan bazı çocukların ise sileceklere tutunarak ilerlemeye çalışması dikkat çekti.

Çocukların korkutan bahşiş ısrarı - Tıkla İzle

Hafta sonu tatiliyle birlikte sünnet ve düğün merasimlerini fırsat bilen çocuklar, eski gelenekleri yanlış yaşatmaya çalışıyor. Düğün ve sünnet arabalarının önünü keserek bahşiş almaya çalışan çocuklar, canlarını ise hiçe sayıyor.

Gelin arabasından bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar hem kendilerini tehlikeye atıyor, hem de sürücülere zor anlar yaşatıyor. Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atlayan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve sileceklere asılarak gitmeye çalışan çocuklar, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Abdullah Uğur
 

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