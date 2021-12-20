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Çocukların mont ve bot mutluluğu

Çocukların mont ve bot mutluluğu
Çocukların mont ve bot mutluluğu

Adana'da bir hayırsever, yaklaşık bin 500 çocuğa mont ve bot dağıttı. Mont ve bot alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Çocukların 'Ogün Ağabeyi' olan Okur, kış mevsiminde ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye yaklaşık bin 500 mont ve bot dağıttı. Mont ve bot alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

“Çocuklar arabayı görünce çok mutlu oluyor”

Ogün Sever Okur, “Bugün burada bot ve mont dağıtıyoruz. Yaklaşık bin 500 mont ve bot dağıtacağız. Çocukları çok sevdiğim için yapıyorum. Yardımları yurt dışındaki arkadaşlarımızla beraber topluyoruz. Arabaları haftanın her günü doldurup çıkıyorum. Benim de çocukluğum çadırlarda geçtiği için çadır bölgelerine daha çok çaba harcıyorum. Çocuklar arabayı görünce çok mutlu oluyor” dedi. Mont alan Asmin Yavuz isimli kız çocuğuysa teşekkür etti.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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