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Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada

Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada
Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada

Kağıthane’de yola çıkan sürücü fren yerine kaza basınca kontrolünden çıkan otomobil, sokaktaki çocukların üzerine sürdü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu olayda otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Beyoğlu’nda ise bir kamyonetin park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu araçlarda ağır hasar meydana geldi.

Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, bir sürücü park halindeki aracına binerek yola çıkmak istedi. Sürücü devam edeceği esnada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç o esnada sokakta konuşan çocuklarına üzerine sürdü.

Çocuklar ölümden döndü

Son bir hamleyle otomobil park halindeki bir araca çarparak durabilirken, çocuklar ise ölümden kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından maddi hasarlı kazaya karışan araçların sürücülerin kendi aralarında tutanak tutarak anlaştığı öğrenildi.

Ağır hasarlı kazadan yara almadan kurtuldu

Öte yandan Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda dün saat 12.30 sıralarında yaşanan kazada, 34 NZ 9572 plakalı kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halindeki 34 LHY 551 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçlarda ise ağır maddi hasar meydana geldi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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