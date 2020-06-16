Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına dikkat

Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Dinleyici, çocukların ekran pratiklerinin denetim altına alınması gerektiğini belirterek, “Covid-19 virüsünün yayılmasından kaynaklanan korku ve streslere ek olarak, ebeveyn sorumlulukları aile dinamikleri üzerinde önemli bir yük ve çatışma oluşturabilir. Ekran eğlencesi genellikle çocukları memnun eden ve ebeveynleri aktif gözetimden kurtaran bir çözümdür. Ancak çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları bu kriz sırasında azalmamıştır. Ölçülü olarak gelişimsel olarak uygun ekran etkinlikleri sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzının bir parçası olabilir. Denetlenmeden bırakıldığında, uygun medya seçimlerini yapma becerisi sınırlı olan çocuklar ve gençler şiddet, cinsiyet, uyuşturucu kullanımı, küfür ve zorbalık gibi potansiyel olarak zararlı içeriklere maruz kalabilir” diye aktardı.

Çocuklarda medya kullanımını yarara dönüştürme

Doç. Dr. Dinleyici, medya kullanımının olumlu ve yararlı hale getirilebileceğini belirterek ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Çocukların yapması gereken eğitici çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikler hakkında öğretmenlerle iletişime geçmelidir. Çocukların sağlıklarını korumak için, ekran eğlencesini sınırlayan yapılandırılmış bir günlük rutin belirlemelidir. Gençleri yaşa uygun, olumlu ve eğitsel ekran medyası tercihlerine yönlendirmelidir. Ebeveynler de kendileri için aynı standartları koruyarak, düzenli ekran dışı faaliyetler düzenleyerek ve öz bakıma dikkat ederek olumlu bir örnek oluşturmalıdır. Çocuğunuzun sosyal medyayı iyilik, yardımlaşma için kullanmasını sağlayın. Çocuğunuzun sosyal bağlantı için medya kullanmasını sağlayın. Okul arkadaşları ve akrabaları ile bağlantıda kalmak için görüntülü sohbetleri deneyebilirsiniz. Kaliteli içerik seçin ve bulmak için güvenilir kaynakları kullanın. Ortamı birlikte kullanarak, çocukların çevrimiçi ortamda gördüklerini izlemek ve çocuklarınızın neler öğrendiklerini takip etmek için harika bir fırsat yakalayabilirsiniz. Sınırlar önemlidir. Her zaman olduğu gibi, teknoloji kullanımı ihtiyaç duyulan uyku, fiziksel aktivite, okuma veya aile iletişimi için gereken süreyi zorlamamalıdır. Çocukların arkadaşlarıyla çevrimiçi video oyunları oynayabilecekleri süre hakkında bir plan yapılmalıdır. Ebeveynler çocuklarına sınır koymakta sorun yaşıyorlarsa ya da takip etmekte zorlanıyorlarsa, profesyonel yardım gerekebilir.”