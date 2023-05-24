Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu

Eskişehir'de birçok kez gündeme gelmesine rağmen çocuklar, tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapmaya devam ediyor. Canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın arkasına tutunan çocuklar, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde Şehir Hastanesi-Kumlubel seferini yapan tramvayın arkasına asılan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi. Çevredekilerin korku dolu bakışlarının arasında çocukların eğlendiği anlar dikkat çekti

Hüseyin Samet Öksüz



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