İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu

Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu
Çocukların tehlikeli tramvay yolculuğu

Eskişehir’de tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi.

Eskişehir'de birçok kez gündeme gelmesine rağmen çocuklar, tramvayın arkasına asılarak yolculuk yapmaya devam ediyor. Canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tramvayın arkasına tutunan çocuklar, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde Şehir Hastanesi-Kumlubel seferini yapan tramvayın arkasına asılan çocuklar, yürekleri ağıza getirdi. Çevredekilerin korku dolu bakışlarının arasında çocukların eğlendiği anlar dikkat çekti

Hüseyin Samet Öksüz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.