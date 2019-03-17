31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir, Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer'de seçim turunu sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gezisini Eyüpsultan'da tamamladı. Akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesine geçerek halkla buluşan İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan Camii'ne gelerek akşam namazını kıldı.

İmamoğlu saldırıda hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okudu

Akşam Namazının ardından Yeni Zelanda'daki Cuma namazında yaşanan saldırıda hayatını kaybedenler için Mevlidi Şerif okundu. Eyüpsultan Camii imamlarının yanı sıra Ekrem İmamoğlu da Yasin-i Şerif'in bir bölümünü okudu. Namazın ardından saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.

“Umut ederiz dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın”

Cami çıkışında kısa bir değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Terörün dili dini ırkı olmaz, dolayısıyla burada güzel insanlarla dua ettik. Kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimiz için ve aynı zamanda insanlık için dua ettik. Umut ederiz dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın, savaş olmasın barış olsun. İnsanlar vatanından, yurdundan edilmesin, bu aslında bütün dünyaya mesajdır, dünyada İslamafobi diye dinimizi farklı yerlere çeken bir takım siyasi liderler var. Dünyanın bazı ülkelerini yöneten insanlar bunu siyaseten kullanarak kendi insanlarına sözüm ona şirin görünmek isteyenler var. Onlarında dillerine dikkat etmelerini ve de bir nefreti herhangi bir insanın kalbine sokmamalarını diliyorum. En zor günlerde kol kola olabiliriz. Ama illa zor günleri beklemek zorunda değiliz. İyi günlerde de kol kola olabilmeyi, aklı bilimi ve geleceği konuşabilmeliyiz. Zira insanlar milli duygular ve maneviyatları üzerinde konuşup birbirlerini kırmamalılar” dedi.

Çocukların tezahüratı İmamoğlu'nu ağlattı

Akşam namazının ardından okunan Mevlidi Şerif sonrası camiden çıkan İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. İmamoğlu'nu karşısında gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle yürümekte güçlük çeken İmamoğlu, Eyüpsultan Camii çıkışına geldiği sırada küçük çocukların tezahürat sürpriziyle karşılandı. Çocukların ‘Ekrem İmamoğlu' diye tezahürat etmesi üzerine İmamoğlu, yönünü değiştirerek çocukların yanına gitti. Çocukların sevgisi karşısında duygularına hakim olamayan İmamoğlu gözyaşlarını tutamazken, bir vatandaşın seslenmesine ise, ‘Dur abla yaktılar beni zaten' diye karşılık verdi.

Vatandaştan İmamoğlu'na, ‘Seni torunum gibi seviyorum'

Eyüpsultan Camii çıkışında İmamoğlu vatandaşların desteğiyle karşılandı. İmamoğlu'na ulaşmak isteyen vatandaşlar seslenerek başkan adayına ulaşmaya çalıştı. Bu sırada yaşlı bir kadının İmamoğlu'na doğru dönerek, ‘Paşam benim inşallah kazanırsın, seni torunlarım gibi seviyorum inşallah kazanırsın' diye destek vermesi dikkat çekti.

Ferhat Yasak - Mehmet Başa