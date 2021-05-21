Çocukların torpille oyunu yangın çıkardı

Edinilen bilgiye göre olay, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişindeki ormanlık alanda başladı. Evlerinin hemen yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangına mahalle sakinleri çeşmelere taktıkları hortum ve küreklerle müdahalede bulundu.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının yerleşim yerlerinin yakınında olması, mahalle sakinlerini endişelendirirken, mahalle sakinleri yangın ekipleri gelinceye kadar çeşmelere taktıkları hortum ve ellerindeki küreklerle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesine rağmen büyüyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Çocukların torpil attığı iddiası

Yangın yerindeki vatandaşlar, yangının ormanlık alanda oynayan çocukların torpil patlatmasından kısa bir süre sonra başladığını belirterek, yangının sebebinin çocukların patlattığı torpil olduğunu iddia ettiler. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların iddiası doğrultusunda araştırmalara başladı.

Arif Kaplan