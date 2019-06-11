İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

Kahramanmaraş'ta kamyonetin arkasına asılarak seyir eden çocuklar, yürekleri ağza getirdi.

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayarak, açık kasa kamyonetin arkasında kilometrelerce seyir eden çocuklar yürekleri ağza getirdi. Plakası belli olmayan kamyonetin arkasına asılarak uzun süre seyir eden çocuklar, düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

O anlar ise kamyonetin arkasında seyir eden otomobil içerisinden kayda alındı. Görüntülerde bir kaza yaşanmadan kamyonet gözden kaybolurken, sonrasında ise ne olduğu merak ediliyor.  

Ömer Faruk Salman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.