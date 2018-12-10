Çocukların üşümemesi için askıda elbise kampanyası başlattılar

Sosyal medya platformu üzerinden çocuklar üşümesin isimli bir grup oluşturan Diyarbakırlı gençler, kış aylarının gelmesi üzerine bir kampanya başlattı. Gruptakiler üzerinden Türkiye'ye mesaj yollayan gençler, çocukların üşümemesi için kullanılmayan elbiselerin kendilerine gönderilmesini talep etti. Kısa sürede yüzlerce elbisenin geldiğini gören gençler, elbiseleri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir parkta gerdikleri iplerin üzerine sererek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Elbiselerin üzerindeki ‘İhtiyaç sahipleri alabilir' yazısını gören vatandaşlar, alana gelerek ihtiyaçları kadar olan elbiseleri alarak evlerine döndü.

“İhtiyacı olanlar askıdaki elbiseleri alabiliyor”

Kampanyayı başlatan Dilay Yılmaz, gerçekleştirdikleri proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi verdi. Diyarbakır'da ikamet eden arkadaşlarıyla bir grup oluşturduklarını kaydeden Yılmaz, “Çevremizden, arkadaşlarımızdan, destek olmak isteyenlerden aldığımız yardımlarla organizasyonlar yapıyoruz. Bu hafta çocuklar üşümesin grubu ile bir etkinlik yaptık. Askıda elbise kampanyası ile düzenli olarak aldığımız kullanılmış veya sıfır elbiseleri uygun gördüğümüz alanlara ipler gererek üzerine kıyafetleri asıyoruz. İhtiyacı olanlar da gelip buradan kıyafetleri alıp gidiyorlar” dedi.

İhtiyaç sahiplerinden Veysi Taş da, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Taş, “İmkanı olanlara sesleniyorum, bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Çok fazla mağdur insan var, bazıları utancından gelip alamıyor. Bu çalışmada emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çevreden geçip projeyi başlatanlara destek veren üniversite öğrencisi Rahmetullah Durmaz ise, etkinliği gördüğünü ve çok etkilendiğini söyledi. Durmaz, “Bu ihtiyaç sahipleri için çok güzel bir uygulama. Kış ayları soğuk, ihtiyacı olanlar bunları alabilir. Projede kimin emeği geçmişse Allah onlardan razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Gerilen iplere asılan elbiseler, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından seçilip denendi. İhtiyaç sahipleri, kendilerine uygun kıyafetleri aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Aydın Yorat