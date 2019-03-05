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Çocukların yaktığı ateşin büyümeden söndürüldü

Çocukların yaktığı ateşin büyümeden söndürüldü
Çocukların yaktığı ateşin büyümeden söndürüldü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çocukların yaktığı ateşin ağaçlara sıçramasıyla çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahalle arasında bir evin önüne atılan yatağı yakan çocuklar, alevlerin büyüdüğünü fark edince olay yerinde kaçtı. Bir anda ağaçlara sıçrayan alevleri gören vatandaşlar, panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Uğur Buber
 

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