Çocuklarına gözü gibi bakan engelli anne: 'Engelli olmam anne olmama engel değil'

Pendik'te Emirhan (11), Muhammed (7) ve Tuğba (4) adında 3 çocuğu bulunan 35 yaşındaki Melek Çoban, kemik erimesi nedeniyle 2008 yılında geçirdiği operasyon sonucu iki bacağını da kaybetti. Doktorların bacaklarını kesmek zorunda kaldığı Çoban, hayata sımsıkı sarılarak kendini çocuklarına adadı. Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakarak çocuklarının derslerinde, oda düzeninde, giyim ve kuşamlarında bizzat yardımcı oluyor.

Kendini çocuklarına adayan Melek Çoban, “Benim iki oğlum, bir kızım var. Allah'a şükürler olsun engelliyim ama evlatlarıma gül gibi, çiçek gibi bakmaya uğraşıyorum ve mücadele ediyorum. Çocuklarım çiçektir. Evlat candır, kandır. Elimden geldiği kadar ne kadar engelli olursam olayım ömrüm boyunca mücadele edeceğim. Annelik kutsaldır. Allah korusun televizyonlarda neler görüyoruz, çocuğunu doğurup çöpe atanlar da var” dedi.

“İki ayağım yok ama dünyalar tatlısı 2 oğlum, 1 kızım var”

Anne Çoban, “Allah 3 çocuğumu da düşmanlardan, kötülüklerden korusun. Çok şükür çocuklarımı okutuyorum, derslerini çalıştırıyorum, yemek yapıyorum. Ömrüm yettiğince bu böyle devam edecek. Engelli olmam anne olmama kesinlikle engel değildir. Ne kadar olursa olsun ben bir anneyim. İki ayağım yok ama dünyalar tatlısı 2 oğlum, 1 kızım var. 2008 yılında kemik erimesi nedeniyle ayaklarımı kaybettim. Ama hiçbir şekilde anne olmama engel değil. Allah'a şükürler olsun iyi ki çocuklarım olmuş. Allah ömür verdikçe çocuklarımla mücadele etmeye çalışıyorum, çalışacağım da" ifadelerini kullandı.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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