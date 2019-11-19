Çocuklarını okutmak için simit satıyor

Diyarbakırlı 38 yaşındaki Necla Çelik, 23 yaşında dünyaevine girdi. Bu süre zarfında 4 çocuğu olan Çelik'in eşi, yaklaşık bir yıl önce kendilerini terk etti. Bir anda 4 çocuğu ile birlikte tek başına kalan Çelik, çalışmaya karar verdi. Daha önce tecrübesi olmadığı için iş kapıları yüzüne kapanan Çelik, pes etmeyerek eşinden kalan tezgahın başına geçti. Küçük tezgahta simit satmaya başlayan Çelik, evinin geçimini buradan kazandığı gelirle yapmaya başladı. Çocuklarının okul masraflarını yetiştirmeye çalışan Çelik, geçen yıl zorlu kış şartlarında oğluyla birlikte simit tezgahına baktı. Kendisiyle iletişime geçen hayırseverler, kapalı bir tezgah yapacaklarını iletti. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte simit tezgahının başında olan Necla Çelik, kış ayları öncesi kendisine kapalı bir alanın ayarlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

"Yağmur yağınca ıslanıyorum"

Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çelik, eşinin tezgahına kendisinin bakmak zorunda olduğunu söyledi. Çelik, “Bizi bırakıp gitti. Çocuklar okula gidiyordu mecbur çalışmam gerekiyordu ve buraya geldim. Geçen kış ben burada çok zorlandım. Kıştı, yağmurdu, çamur oluyordu, ben yarıya kadar ıslanıyordum. Benim oğlumda benimleydi, o da zorluk çekiyordu. Bu kışta böyle yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın eğitimi için geldim buraya. Yetkililer Allah razı olsun onlardan, yardımcı olmaya çalıştılar. Kulübe teklifi vardı. Dışarıdayım, yağmur yiyorum, çocuklarda benimle perişan oluyor. Dönüş olmadı. Bir dönüş olsaydı, yardımcı olsaydılar bana çok memnun olurdum. Benim dört tane çocuğum var. 3 tanesi okula gidiyor. Bir tanesi daha ufak kaynanama bırakıyorum. Hayırseverlerden tek isteğim daha kış tam gelmeden bana bir yardımcı olsalar. Bu kışı da bu şekilde geçirmek istemiyorum burada” dedi.

Rıdvan Kılıç