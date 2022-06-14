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Çocuklarını selde kurtaran anne o anları gözyaşı dökerek anlattı

Çocuklarını selde kurtaran anne o anları gözyaşı dökerek anlattı
Çocuklarını selde kurtaran anne o anları gözyaşı dökerek anlattı

Osmaniye’de dün gece etkili olan sağanak yağışta su basan evlerinden çocuklarını kurtaran anne Yıldız Şeyhanlı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Komşularının yardımıyla çocuklarını çıkardığını söyleyen Şeyhanlı, eşyalarının da sular altında kaldığını söyledi.

Çocuklarını selde kurtaran anne o anları gözyaşı dökerek anlattı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de dün akşam saatlerinden gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte kent genelinde birçok ev ve iş yerini su basarken, Mevlana Mahallesi 1 numaralı Sokakta yağıştan nasibini aldı.

Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan bir evinde bahçe duvarları sel sularına dayanamadı. Bahçe duvarlarının yıkılmasıyla evin içerisi de kısa sürede tamamen suyla dolarken içerde bulunan 6 çocuk korku dolu anlar yaşadı.

Anne Yıldız Şeyhanlı, komşularının da desteğiyle 4 çocuğu ile evlerinde misafir olan akrabasının 2 çocuğunu dışarı çıkarmaya başladı. Komşularında yardımıyla çocuklar evin arka bahçesindeki bahçe duvarından diğer komşuların evlerine götürüldü.

Korku dolu anları gözyaşları içerisinde anlatan Yıldız Şeyhanlı, “Can havliyle çocukları komşuların yardımıyla evden çıkardık. Hiçbir şeyim kalmadı. Yataklarım, beyaz eşyalarım hepsi sular altında kaldı. Çocuklarımızı zor kurtardık. Komşuların yardımı olmasa belki de içerde ölürdük” diye konuştu.

Selçuk Kaya
 

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