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Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor
Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 133'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner de HDP il binasının önündeki çadırda oturma eylemini sürdürüyor.

Kızının AK Parti'ye üye olmasından dolayı PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılmadan önce sürekli tehdit edildiğini söyleyen anne Öner, “PKK'lılar sürekli kızımı tehdit ediyordu. Kızım AK Parti'ye üye olduğu için adını silmesini istiyorlardı. Kızımı korkutuyorlardı. Kızım onları hiç dinlemezdi. 'Adımı AK Parti'den silmeyeceğim' diye söylenirdi. Kızımı bu yüzden PKK, HDP aracılığıyla dağa kaçırdı. Dağdaki bütün çocukları korkutup PKK'ya teslim ediyorlar. Allah bu yaptıklarını yanlarına bırakmasın” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli
 

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