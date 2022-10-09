Çocuklarını terör örgütüne kaptıran ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 133'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner de HDP il binasının önündeki çadırda oturma eylemini sürdürüyor.

Kızının AK Parti'ye üye olmasından dolayı PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılmadan önce sürekli tehdit edildiğini söyleyen anne Öner, “PKK'lılar sürekli kızımı tehdit ediyordu. Kızım AK Parti'ye üye olduğu için adını silmesini istiyorlardı. Kızımı korkutuyorlardı. Kızım onları hiç dinlemezdi. 'Adımı AK Parti'den silmeyeceğim' diye söylenirdi. Kızımı bu yüzden PKK, HDP aracılığıyla dağa kaçırdı. Dağdaki bütün çocukları korkutup PKK'ya teslim ediyorlar. Allah bu yaptıklarını yanlarına bırakmasın” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli



İLGİLİ HABER Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

İLGİLİ HABER Kemoterapi tedavisini bırakan anne 4 yıldır oğlu için evlat nöbetinde

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine 2 aile daha katıldı

İLGİLİ HABER Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.