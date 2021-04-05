Çocuklarının okulunun önünde kayınpederini öldürdü

Olay, Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat T.K. ile kayınpeder Ramazan Başarı (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K., kayınpederi R.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.B. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Başarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cihan Karakış