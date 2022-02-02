İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklarının sokağa terk ettiği yaşlı adama esnaf sahip çıktı

Çocuklarının sokağa terk ettiği yaşlı adama esnaf sahip çıktı
Çocuklarının sokağa terk ettiği yaşlı adama esnaf sahip çıktı

Adana’da 3 çocuğu bakmadığı için sokakta kalan adam yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak Taşköprü'den kendini atmak isteyince, çevredeki esnaf tarafından ikna edildi.

Çocuklarının sokağa terk ettiği yaşlı adama esnaf sahip çıktı - Tıkla İzle

Tarihi Taşköprü'nün Yüreğir ayağında bulunan esnaf, sabah saatlerinde güçlükle yürüyen yaşlı bir adamın kendisini köprüden aşağı atmaya çalıştığını gördü. Birkaç esnaf yaşlı adamın yanına giderken diğerleri de polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Esnaf, intihar etmek isteyen ve isminin Cumali Aslan (64) olduğu öğrenilen yaşlı adamı ikna etti. Daha sonra da yaşlı adamı köprünün girişine getirip oturtan esnaf ona yemek ve su verdi. Hava yağmurlu olduğu için esnaf yaşlı adamın ıslanmaması için de şemsiye tuttu. Bir süre sonra olay yerine polis geldi. Cumali Aslan, 3 çocuk babası olduğunu ancak çocuklarının kendisine bakmadığını, sokaklarda kaldığını belirterek, “Artık yaşamanın bir anlamı yok. Bu nedenle köprüye geldim kendimi atacaktım” dedi.

Yaşlı adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.