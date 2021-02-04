Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi'nde ikamet eden Murat Sağlam (45), 2000 yılında böbrekleri iflas edince hastanede diyalize girmeye başladı. 6 yıl diyalize girin Murat Sağlam'a 2006 yılında babası Rahim Sağlam böbreğini verdi. Babasının böbreği ile hayata tutunan Murat Sağlam'ın babasından aldığı böbreği de 2 yıl önce iflas edince yeniden diyalize mahkum oldu. Murat Sağlam tekrar böbrek nakli için çaresiz bir şekilde arayış içindeyken aynı mahallede oturan çocukluk arkadaşı Adil Sağlam (46) tereddüt etmeden ve hiçbir karşılık beklemeden böbreğini arkadaşına verme kararı aldı. Adil Sağlam'ın nakil için dokularının Murat Sağlam ile uyumlu çıkması üzerine iki arkadaş yanlarında da Soğucak Mahallesi Muhtarı Bahri Uysal'ı da alarak İstanbul'un yolunu tuttular. Bayrampaşa ilçesinde özel bir hastanede yapılan ameliyat ile Adil Sağlam'ın böbreğinin biri alınarak aynı hastanede Murat Sağlam'a nakledildi. Çocukluk arkadaşının kendisine böbreğini vermesi üzerine çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Sağlam, "Adil benim çocukluk arkadaşımdı, artık kardeşim oldu. Allah herkese Adil gibi bir arkadaş nasip etsin. Çok mutluyum" dedi.

Arkadaşına tereddüt etmeden böbreğini veren Adil Sağlam ise "Murat'ın durumunu çok üzülüyordum. Onunda gezip dolaşmasını istedim. Sağlığına kavuşmasını istedim. Hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim" diye konuştu.

Hastanede Adil Sağlam ile Murat Sağlam'ı yalnız bırakmayan Soğucak Mahallesi Muhtarı Basri Uysal, "Murat ile Adil çocukluk arkadaşı. Soy adları aynı ancak yakın akraba değiller. Çok uzak dedelerden akrabalıkları var. Uzun zamandır böbrek hastası olan Murat'ın sağlığına kavuşması için Adil'in böbreğini vermesi hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

Hastanede ameliyat sonrası tedavileri devam eden Murat Sağlam ile Adil Sağlam'ın bir hasta sonra taburcu olacakları öğrenildi.



Muhammer Ay

