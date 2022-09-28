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Çocukluk arkadaşını darbederek komaya soktu

Çocukluk arkadaşını darbederek komaya soktu
Çocukluk arkadaşını darbederek komaya soktu

Adana’da çocukluk arkadaşını darbedip komaya sokan şüpheli tutuklandı.

Çocukluk arkadaşını darbederek komaya soktu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mutlu (18), bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın (18) ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu'yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan iki arkadaş, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu'yu tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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