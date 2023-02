Çocukluk hayaliydi, yolların kadın kaptanı oldu

27 yaşındaki Serenay Göç, şehirlerarası otobüslerde şoförlük yapıyor. Bartın'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan Göç'ü yolcu otobüsünün şoför koltuğunda görenler büyük ilgi gösteriyor. Hayatlarında ilk kez bir kadın otobüs şoförü ile yolculuk yapan yolcuların şaşkınlığı ise otobüs perondan ayrıldıktan sonra yerini huzur ve keyif dolu bir yolculuğa bırakıyor. Serenay Göç, çocukluk hayali olan şehirlerarası otobüs kaptanlığı öncesinde yaklaşık 10 yıl kadar şehirlerarası otobüslerde hosteslik yaptı. Daha sonra E Sınıfı ehliyet almak için müracaatta bulunan Göç, yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamladı. Göç, bir yıldır şehirlerarası yolcu otobüslerinin kaptan koltuğunda oturuyor.

Sefer öncesi kalkış saatinden yaklaşık bir saat önce terminale gelen Göç, şoför koltuğuna oturup yola çıkmadan önce otobüsün iç ve dış aksamını tek tek kontrol ediyor. Çıkış evraklarını aldıktan sonra hareket saatini beklerken erkek meslektaşlarıyla bir süre sohbet eden ve yol hatıralarını paylaşan Göç, her yolculuk öncesi ve her molada 4 yaşındaki kızını görüntülü arayıp sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Yolcuların otobüsteki yerini almasından sonra emniyet kemerini takıp yola çıkan Göç'ün temel prensiplerinden biri trafik kurallarına harfiyen uymak oluyor. Seyir halindeyken her şeyi unutan ve sadece yola odaklanan Göç'ün dikkati de yolcular tarafından takdirle karşılanıyor. Her seferin sonunda kendilerine kaptanlık yapan Göç'le hatıra fotoğrafları çektiren yolcular, Göç'e dualar edip hayırlı yolculuk temennisinde bulunuyorlar. Türkiye'deki sayılı kadın otobüs şoförlerinden biri olan Göç, kadınların her işi yapabileceklerinin de örneklerinden biri oluyor.

Çocukluk yaşlarından bu yana büyük araçlara ilgi duyduğunu ve şehirlerarası otobüs kaptanlığı gibi erkeklere özgü olarak kabul edilen bir mesleği de bu yüzden seçtiğini söyleyen Serenay Göç, “Otobüs şoförlüğü maceram büyük araçlara olan sevgimden ve ilgimden dolayı başladı. Genel olarak bütün motorlu taşıtlarla ilgileniyorum zaten. Otobüs ve tırları ayrıca seviyorum. Mesleğe hosteslikle başladım önce. 9 yıl muavinlik ve hosteslik yaptım. E Sınıfı ehliyetimi almamın ardından 1 senedir de kaptanlık koltuğundayım” dedi.

Kendisini şoför koltuğunda görenlerin önce şaşırdığını, sonra ise büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Göç, “Beni otobüsün şoför koltuğunda görenler tabi başta kadın olduğum için şaşırıyorlar. Şaşıranlar da oluor. “Siz mi kullanacaksınız?” şeklinde sorularda soruyorlar. Yola çıktıktan sonra herkesin şaşkınlığı huzurlu ve keyifli bir yolculuğa bırakıyor. Yolcularımız da benim direksiyon başında resim ve videolarımı çekiyorlar. Sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Arkadaşlarına, akrabalarına gönderiyorlar” diye konuştu.

Bir kadın olarak erkeklerin egemen olduğu otobüs şoförlüğü mesleğinde zorluklarla da karşılaştığını ama bunların aşılabilecek şeyler olduğunu kaydeden Göç, “Genelde erkeklerin yoğunlukta olduğu bir yerde çalıştığım için illaki ufak tefek zorlukları oluyor ama aşılmayacak şeyler değil. Yolculuklarda kızımı özlüyorum. 4 yaşında Nefes Mira adında bir tane çocuğum var. Annem bakıyor, beraber yaşıyoruz. Onu çok özlüyorum ama onun için zaten her şey hayattaki. Onun için devam ediyoruz ve edeceğiz. Ben emekli olana kadar bu işi yapmak istiyorum. İnşallah yapacağım da" şeklinde konuştu.

Aynı otobüste dönüşümlü olarak şoför koltuğuna geçen Emin Güngör de Göç'le birlikte çalışmaktan son derece mutlu olduğunun altını çizerek, “Yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Serenay kaptanla çalışmaktan gayet de memnunum. Hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir sorunumuz yok. Şoförlüğü de on numara, gayet sakin. Direksiyona geçtiği zaman her şeyi unutuyor ve yola odaklanıyor. İşini severek yapıyor. Gerçekten bir bayan kaptanla çalışmak onur ve gurur verici. Herkesin gurur duymasını istiyoruz. Yani bu meslekte bir bayanın olması gerçekten çok sevindirici bir şey” diyerek duygularını ifade etti.

Göç'le birlikte İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden yolculardan Arzu Bayrak, “Bir kadının otobüs kaptanlığı yapması gerçekten gurur verici. Serenay kaptan kadınların toplumun her alanında ne kadar başarılı olduklarının ve olabileceklerinin simgesi adeta. Yolculuğumuzun her anı keyif doluydu. Çok dikkatli ve trafikte diğer şoförlere karşı da çok saygılı. İşini severek yaptığı her halinden belli. Allah yolunu hep açık eylesin diliyorum” dedi.

Bülent Bostancı

