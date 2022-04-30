Coğrafi işaret tescilli Silifke Çileği, 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar, yaptığı açıklamada, açık alanda çilek hasadının yoğunlaştığını, ihracatın Rusya başta olmak üzere Balkan Ülkeleri ve Orta Doğuya toplamda 15'ten fazla ülkelere yapıldığını kaydetti.

Kaynar, bu yıl çileğin rekoltesinin biraz düşük ancak ihracatının iyi olduğunu belirterek, “Çilek sezonumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak almış olduğumuz coğrafi işaret tescilli Silifke çileğimizin yüzde 80'i ihraç edilmektedir. Silifke çileği aroması ve kalitesi ile dünyada bir marka olmaya devam ediyor” dedi.

Silifke'nin çilek üretiminde Türkiye genelinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 80 paya sahip olduğunu ifade eden Kaynar, bu yıl en az 20 bin ton çileğin ihraç edilebileceğini belirtti.

Kaynar, Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent, Taşucu, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi, Bolacalıkoyuncu, Buruncu mahallelerinde çilek üretiminin sıklıkla yapıldığını ifade etti.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer de, ihracatın başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, “Açıkta çilek hasadımız devam etmektedir. Nisan ayında başladık. Haziran aylına kadar hasadımız sürecektir. 20 bin dönüm araziden 70 bin ton ürün bekliyoruz. Sanayilik çileğimiz 7,5 lira, İç piyasa 10 lira ve ihracatta 14 liradan satılmaktadır” diye konuştu.

Murat Şengi

