Coğrafi işaretli ürüne pazarlama desteği

Üretim modellerini çeşitlendirmeyi planlayan bakanlığın organik tarıma ve seracılık faaliyetlerine yeni destek paketlerini sunmak için hazırlık yaptığı öğrenilirken, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek. Bu kapsamda üreticilerin verim kaybı yaşamamaları için kırsal işletmelerde teknoloji kullanımı teşvik edilecek. Diğer yandan yerel ve geleneksel üretimi de teşvik edecek olan bakanlık, kadınların istihdamına yönelik yerel ürün satış reyonları kuracak. Ayrıca gençlerin ve kadınların tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği faaliyetleri desteklenip coğrafi işaretli ürün üreten üreticilerin, pazarlama ve pazar bulma becerilerinin artması için çalışmalar yürütülecek.

133 projeye 166 milyon TL hibe

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'nda 133 projeye onay vererek 166 milyon TL hibe sağlayacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 400 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılması ve 600 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Hise desteği verilecek projeler ise besi ve süt işletmeleri, yumurtacılık, kırmızı et işleme, kanatlı et işleme, su ürünleri ile meyve ve sebze soğuk hava d

epolarından oluşuyor.

Türkiye Gazetesi