‘Çok Kısa Bir Başlangıç'ın 3'üncü kitabı çıktı

İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü “Very Short Introductions” (Çok Kısa Bir Başlangıç) dizisinden çevirdiği serinin üçüncü kitabı Kozmoloji'yi yayımladı. Maynooth Üniversitesi Teorik Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Peter Coles'un yazdığı, astrofizikçi Prof. Dr. Füsun Limboz'un Türkçeye çevirdiği kitap raflardaki yerini aldı. Kitap, astronomi ve plazma fiziği uzmanı Prof. Dr. E. Rennan Pekünlü'nün, kitabın Türkçe baskısına özel yazdığı önsözle okurların karşısına çıktı.

Geçmişten geleceğe sorular

Astrofizikçi Prof. Dr. Peter Coles, kitapta kozmoloji çalışmalarının tarihini ve gelişimini anlatırken, alandaki en güncel soruları da okurlarla paylaşıyor. Yazar, ‘Galaksiler ve yıldızlardan temel taneciklere kadar uçsuz bucaksız bir araştırma alanında evren hakkında bugüne kadar öğrenebildiğimiz veya hala belirsiz kalan noktalar nelerdir?', ‘Büyük Patlama sırasında neler oldu?', ‘Galaksiler nasıl şekillendi?', ‘Evren hızlanıyor mu?', ‘Evrenin bir sonu var mı?', ‘Karanlık madde nedir?', ‘Kozmik mikrodalga zemindeki dalgalanmalara yol açan nedir?' gibi soruların yanı sıra uzayın genişlemesi, zamanın başlangıcı ve yönü, kuantum fiziği, her şeyin teorisi, çoklu dünyalar, sicim teorisi, büyük çökme ve daha birçok konuda merak edilenlerle birlikte günümüzdeki son gelişmeleri de masaya yatırıyor. Coles, tüm bunları anlatırken herkesin anlayabileceği benzetmeler ve yalın bir anlatım kullanıyor.

Kozmolojinin “Altın Çağı”

Prof. Dr. Peter Coles, kozmoloji çalışmalarında çok hızlı gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek yaşadığımız zaman diliminin, birçok bilim insanı tarafından kozmolojinin “Altın Çağı” olarak nitelendirildiğini belirtiyor ve şunları ekledi: “Evrendeki madde ve enerjinin formu ve dağılımı hakkında bir görüş birliğine varılması, evreni tam olarak anlayabilmemizin mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Yine de geriye çözülememiş ilginç bilmeceler kalacaktır ve tarih bize bir şey söylüyorsa o da her zaman sürprizler beklememiz gerektiğidir.”

Kitabın Türkçe baskısına özel bir önsöz kaleme alan astronomi ve plazma fiziği uzmanı Prof. Dr. Rennan Pekünlü de ‘Kozmoloji' kitabı için ‘Çok Kısa Bir Başlangıç'ın birinci elden bir başvuru kaynağı olduğunu ifade ederek, “Büyük Patlama standart kozmolojik modelin henüz çözüme ulaşmamış sorunsalları için de bir rehber niteliğinde” dedi.

Yakında çıkacak olan diğer kitaplar neler?

İKÜ Yayınevi'nin 2 yıl boyunca düzenli aralıklarla yayımlamaya devam edeceği bu 27 kitaplık seçkide, Kuantum Teorisi, Matematik, Zekâ, Bilinç ve Evrim gibi kitaplar, fen bilimlerine odaklanan diğer başlıklar. Ayrıca Psikoloji, Sanat Tarihi, Rönesans Sanatı, Modern Sanat, Mimari gibi kültürel ve sanatsal başlıklar bu diziden çıkacak kitaplardan bazıları. Tarih, Antikçağda Savaş, Haçlı Seferleri, Fransız Devrimi, İspanyol İç Savaşı, Soğuk Savaş gibi insanlık tarihindeki önemli toplumsal gelişmeleri konu edinen kitaplar ise okurlarla buluşacak diğer önemli başlıklar arasında. Bunlara ek olarak Kapitalizm, Sosyalizm, Faşizm gibi temel ideolojileri inceleyen kitapların yanı sıra; Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard gibi insanlığın düşünsel yolculuğuna katkı sunmuş önemli filozofların hayatlarını ve fikirlerini anlatan kitaplar da bu dizi kapsamında yayımlanacak.

