Çok özel şeflerden çok güzel pizza

Bursa'da yaşayan tüm engelli bireylerin, sosyal yaşamın her alanında engelsiz bir şekilde yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde de çok özel bir etkinliğe imza attı. Bursa Down Kardeşliği Derneği ve Gastro Akademi işbirliğinde düzenlenen pizza yapma etkinliği 12 down sendromlu çocuk ve ailelerinin katılımıyla Gastro Akademi mutfağında gerçekleştirildi.

Etkinlik için özel olarak hazırlanan şef önlüklerini giyip, şapkalarını takan özel şefler, tezgahın başına geçip, İtalyan mutfağı şefi İrfan Yalçın'ın tariflerine göre kendi pizzalarını yaptı. Açtıkları hamurun üzerine malzemeleri büyük bir dikkatle yerleştiren özel şefler, kendi eserleri olan pizzaların fırından çıkmasını da sabırsızlıkla bekledi. Etkinlikte özel şefleri yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da önlük giyip, pizza yapımında özel şeflere yardımcı oldu. Özel şefler, fırından çıkan ve tamamen kendi el emekleri olan pizzaları afiyetle yedikten sonra, hareketli müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, gönüllerince bir gün geçirdi. Güzel pizzaların özel şeflerinden Nefise Kahraman, Melih Bor ve Beyazıt İbiloğlu, bu lezzetli pizzaların tarifini ve nasıl hazırladıklarını da büyük bir heyecanla anlattı.

"Her zaman yanlarındayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, bu çocukların birer melek olduğunu, ancak bu sürecin görünmeyen kahramanlarının anne babalar olduğunu söyledi. Bu kahraman ailelerin yanında duyarlı bir belediye başkanı, duyarlı bir hükümet ve duyarlı bir Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Yıldız, “Ailelerin en büyük kaygısı ‘biz öldükten sonra bu çocuklarımıza ne olacak.' Biz bu kaygıyı ortadan kaldırmak için her zaman yanlarındayız. Bu çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bu tür etkinlikleri önemsiyorum. Onların gözlerindeki ışıltıyı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz” dedi.

Gastro Akademi Kurucusu Recep Hakan Ziya da son 5 yıldır bu tarz sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Etkinliğimize katılan tüm kardeşlerimize, bu dünyanın görünen meleklerine teşekkür ediyoruz. Onları senede bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bu tedavisi olan bir hastalık değil. Onlar hayatlarını böyle sürdürecek. Bizim onları topluma daha güzel, daha sağlıklı nasıl kazandırabiliriz, onun derdine düşmemiz gerekli” diye konuştu.

Down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay İbiloğlu da down sendromlu çocukların evlere kapatılmaması gerektiğini ve toplumun onları bir birey olarak görmesi gerektiğini vurguladı. Onların da duyguları ve bir hayatları olduğunu ifade eden İbiloğlu, “Bir şeyler yaptıklarında kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Sağlık problemleri onları zaten yeterince yıpratıyor. Bu yüzden onlara moral verecek bu etkinlikler çok önemli. Bu çocukların sosyal hayatın içinde olması çok önemli. 21 Mart'ı her zaman hatırlamamız gerekiyor. Ben bu etkinliğe verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Gastro Akademi'ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda özel şeflere, pizza yapımı atölye çalışmasına katılım sertifikaları verildi.

