Çok sayıda Amerikalı hükümetin kapanmasından Trump'ı sorumlu tutuyor

Fransa merkezli uluslararası araştırma kuruluşu Ipsos tarafından yayınlanan ankete göre çok sayıda Amerikalı hükümetin kapanmasından Demokratlar yerine ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyor. İpsos'un 21-25 Aralık tarihleri arasında Kongre kapandıktan sonra yapmaya başladığı anketin sonuçlarına göre, yetişkin Amerikalıların yüzde 77'si Trump'ı suçlarken, yüzde 33'lük bir kısım Kongre'deki Demokratları sorumlu tutuyor. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 7'si ise Cumhuriyetçileri sorumlu tutuyor.

ABD'de 6 gün önce Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5 milyar dolarlık ek ödenek Demokratların karşı çıkması sonucu bütçe tasarısına eklenmemiş ve federal hizmetler kısmen durdurulmuştu. Duvar'ın toplam maliyetinin 23 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ankete katılanların yüzde 35'i duvar için istenen ödenek dahil duvar için Trump'a destek verdiklerini söylerken, yüzde 25'i ise Trump'ı bu mesele yüzünden kapatmasını desteklediklerini belirtti.