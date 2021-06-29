İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöken ağıldan 205 koyun kurtarıldı, 15'i telef oldu

Çöken ağıldan 205 koyun kurtarıldı, 15'i telef oldu
Çöken ağıldan 205 koyun kurtarıldı, 15'i telef oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çöken ağıl inşaatında göçük altında kalan küçükbaş hayvanlardan 205’i kurtarılırken, 15’inin ise telef olduğu belirtildi.

Olay, Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ağıl inşaatı çalışması sırasında çayı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, 300 yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kaldı.

Çevredekilerin yardımı ile yaklaşık 60 hayvan göçüğün hemen ardından çıkarılırken, molozların altında kalan 220 koyun ve kuzuyu kurtarmak içinse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise adeta zamana karşı yarış verdi.

AFAD ekipleri göçüğün altından 205 hayvanı canlı çıkarmayı başarırken, 15'ini ise telef olmuş şekilde ulaştı. AFAD ekipleri göçük altından çıkardıkları koyun ve kuzulara pet şişeler ile su vererek sakinleştirmeleri ise görenleri duygulandırdı.

Öte yandan, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın meydana geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Gökten Ceylan
 

İLGİLİ HABER
Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.