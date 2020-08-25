Çöken binadan 19 saat sonra kurtarıldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde dün akşam saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir çocuğa 19 saat sonra ulaşabildi. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Maharashtra Birim Başkanı Anupam Srivastava yaptığı açıklamada, çocuğun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Srivastava, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini ve enkazda kalan 4 kişiye ulaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AMBULANSA ALKIŞLARLA TAŞINDI

Enkazdan çıkarılan küçük çocuk, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye konulurken, çevredekilerin alkışları eşliğinde ambulansa götürüldü.

Yerel yetkililer, 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu açıkladıkları apartmanın çökme nedenine iliştin henüz bir açıklama yapmadı.