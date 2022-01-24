Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Gaziantep'te üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığı savaş alanına çeviren çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. Pazar yeri altında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, çökme anını saniye saniye kaydetti.

Çökmeden saniyeler önce iş yerine giren bir kadının saniyelerle kar kültesi altında kalmaktan kurtulması görüntülere yansıdı. Görüntüde, kadının iş yerine girmesinden saniyeler sonra çatının çöktüğü ve iş yerinin önündeki arabaları hurdaya çevirdiği, iş yerinin önünün karla ve çöken çatı parçalarıyla kapandığı anlar yer aldı.

Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen

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