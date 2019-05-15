Çöken istinat duvarının altında can veren Fatih Göztepe toprağa verildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iş çıkışı aracıyla evine dönerken bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonrası duvarın altında kalarak hayatını kaybeden Fatih Göztepe'nin cenazesi yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi. Ailesi cenazesini baba evinin de bulunduğu Çatalca'nın Kabakçı Köyü'ne getirdi. Baba evinden helallik alınmasının ardından İkindi Namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kabakça Camiinde cemaat için yeterli yer olmadığından dolayı cenaze namazı ve helallik alınması için köy meydanında toplanıldı. Cenaze töreni için ailesi, yakınları ve iş arkadaşları köy meydanını doldurdu. İSKİ'de görevli olan Göztepe'nin cenaze namazına iş yerinden arkadaşları da son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu. Cenaze törenine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk göndermesi gözden kaçmadı. Cenaze namazının ardından Göztepe, Kabakça Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

Erdal Can İçelli