Çöken Kastamonu-Karabük karayolunda çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 8 Nisan tarihinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayı'nın taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi neticesinde Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması sebebiyle çöktü. Yaşanan olayın ardından yolun Karabük istikameti trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekipleri tarafından çöken yolun onarılması için çalışmalar devam ediyor. Karabük istikameti trafiğe kapatılan yolda, ulaşım kontrollü olarak Kastamonu istikametinde sağlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karabük istikameti yeniden trafiğe açılacak.

Öte yandan, çöken karayolu havadan görüntülendi.

Vedat Yunus İkizoğlu

