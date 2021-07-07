Çöken yol sebebiyle mahsur kalan 7 kişilik aile, halatlarla kurtarıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebiyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri iş makinaları ile çöken yol ve derede çalışma başlatarak, 56 vatandaşı kepçe yardımıyla kurtarmıştı. Yine aynı köyde 3'ü çocuk 7 kişilik aile çöken yol sebebiyle mahsur kaldı.

Bölgeye gelen ekipler ilk olarak çocukları, daha sonra da aileyi halatlar yardımıyla kurtarmaya başladı.

7 kişilik aile ile birlikte Düzce'de toplam kurtarılan kişi sayısı 148 oldu.

Enes Bektaş - Ali Yıldız - Selçuk Akyol

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