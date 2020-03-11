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Çoküreten'den refahı kalbinde taşıyan bir ülke hikayesi

Çoküreten'den refahı kalbinde taşıyan bir ülke hikayesi
Çoküreten'den refahı kalbinde taşıyan bir ülke hikayesi

Murat Çoküreten’in ilk kitabı 'Küba Günlerim' raflardaki yerini aldı. 14'üncü Uluslararası Ankara Kitap Fuarı’nda tanıtılan eser, yazarın Küba gezisinden hareketle Küba halkının refah anlayışına ve yaşam felsefesine ışık tutuyor.

Uzun yıllar TRT'de program yapımcılığı görevi üstlenen Murat Çoküreten'in merakla beklenen ilk kitabı 'Küba Günlerim' Mart ayının başında okuyucularla buluştu. Bu kez kadrajını Küba'ya çeviren Çoküreten, eserinde maddi imkansızlıklara rağmen yaşama arzusunu ve insani değerlerini muhafaza eden Küba halkının alacalı dünyasına ışık tuttu.

Yalnızca Çoküreten'in Küba gezisi izlenimlerini yansıtmakla kalmayan eser, Küba tarihinin ikonik emekçileri ve öğretilerinin günümüzdeki formlarından Kübalı bir gençle bir Türk kızının destansı aşk hikayelerine uzanan, insana ve insanın mümkün kıldığı güzelliklere dair derin bir yolculuk vadediyor.

Murat Çoküreten'in objektifinden fotoğrafların da eşlik ettiği bu yolculuk, okuyucuya Küba'nın masalsı ruhunu yaşama fırsatı sunuyor.

Kitabını 14'üncü Uluslararası Ankara Kitap Fuarı'nda okurları için imzalayan Murat Çoküreten, kaleme aldığı ilk eserine dair ayrıntılar paylaştı. Çoküreten, "Küba, insaniyet olduğu müddetçe yaşama dair umutların bir şekilde yeşerdiğine tanık olduğum sihirli bir ülke. Refahı maddiyatta değil, kalplerde arayan bu ruhun yaşanması ve yaşatılması gerektiğine inanarak kaleme aldığım 'Küba Günlerim', gerek tarihe gerekse günümüz dünyasına Küba'nın penceresinden, farklı bir bakış açısı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Çoküreten, ikinci kitabı için çalışmalara başladığını da okurlarına bilgisini verdi.

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