Colin Kazım: "Kötü muameleye maruz kaldım"

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından boğazına basılarak öldürülmesiyle ortaya çıkan ırkçılık tartışmalarına ilişkin eski milli futbolcu Colin Kazım Richards, İngiliz basınına konuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da başından geçen bir olayı aktaran Kazım, "EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette suçlanmadım ya da tutuklanmadım, çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım" ifadelerini kullandı.

"Kötü muameleye maruz kaldım"

Annesinin Kıbrıs Türkü, babasının ise Antigualı olduğunu dile getiren Colin Kazım, "Kariyerim, her türlü ırkçılığa, zorbalığa ve baskıcı davranışlara karşı inatçı duruşumdan dolayı etkilendi. Bütün hayatım boyunca kulüp taraftarlarının, öğretmenlerin, polisin, antrenörlerin, yöneticilerin ve siyasi sistemlerin elinde kötü muameleye maruz kaldım" şeklinde konuştu.

"Arsenal'de sözlü tacize uğradım"

Arsenal altyapısında oynarken saçlarından dolayı ırkçı davranışlarla karşılaştığını da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Haftalarca devam etti ve ben tepki verince kulüpten uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım. Çünkü beni korumayı reddettiler. 12 yaşındayken bile bu duruma katlanmayacak kadar kendimi biliyordum" diye konuştu.

Uygar Aydın