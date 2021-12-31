Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinin kuzeyinde çıkan orman yangınlarının hızla yayılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgar, yangının daha da büyümesine neden oldu. Alevlere teslim olan yüzlerce ev küle döndü. Dün 30 bin ev terk edilirken, yangın bölgesinde yaşayan binlerce insan ise tahliye edilmeye başlandı.

Yangında cay kaybı ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken yetkililer, şiddetli yangında can kaybından endişe ediyor. Polis memuru Joe Pelle, yangında yüzlerce evin alevler içinde kaldığını ve ilk müdahaleler sonunda 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

İLGİLİ HABER Lübnan’da mülteci kampında yangın