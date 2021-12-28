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Çoluk çocuk demeden denizin ortasına bıraktılar

Çoluk çocuk demeden denizin ortasına bıraktılar
Çoluk çocuk demeden denizin ortasına bıraktılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 ayrı olayda Yunan askerlerince Türk karasularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarındaki 2 ayrı olayda 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi. 56 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hamdi Yörür

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