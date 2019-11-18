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Comeg, en yeni endoskopi cihazını tanıtıyor

Comeg, en yeni endoskopi cihazını tanıtıyor
Comeg, en yeni endoskopi cihazını tanıtıyor

COMEG en yeni endoskopi cihazını MEDICA Fuarı’nda tanıtıyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde kapılarını açan MEDICA Fuarı kapılarını açtı. COMEG en yeni endoskopi cihazını sergiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre çeşitli alanlarda kullanılabilen ve çok az yer işgal eden DUO Full HD, hem hekimin muayenehanesinde hem de ameliyat salonunda optimal kalitede bir endoskopi incelemesi için yüksek çözünürlüklü görüntü sağlıyor.

DUO Full HD'nin kullanımının oldukça kolay ve pratik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Cerrah, Full HD kameranın kafasını bir LED ılığı kaynağı ve bir kamerayı kombine eden kumanda yoluna bağlıyor. Cihaz, ameliyathanelerde kullanılan sistemlerinkine benzer bir çözünürlük sağlanıyor sağlamakla birlikte, oldukça az yer kaplaması sayesinde hekimin muayenehanesinden yüksek performanslı bir donanıma sahip olmasına da imkan sunuyor” ifadeleri yer aldı.

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