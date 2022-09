'Çöp atmayın' dedi, canından oluyordu

Edinilen bilgiye göre, olay 28 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki 01 DHF 10 plakalı cip sürücüsü Mehmet A. (52), 01 AHS 676 plakalı otomobildeki Bilal Can E. ile tartışmaya başladı. Cadde ortasında duran araçlardan inen sürücüler kavga etmeye başladı. Arbede sırasında Mehmet A., aracından çıkardığı sopa ile otomobildeki Bilal Can E., kardeşi M.E.E. (17) ile arkadaşı Enes Ş.'ye (22) saldırdı. Bunun üzerine Bilal Can E., otomobilin bagajındaki pompalı tüfeği çıkarıp, kaçmaya çalışan Mehmet A.'nın cipine cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

