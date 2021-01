Çöp diye aldıkları poşetten çıkanlar hayrete düşürdü

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 18 yaşındaki Ahmetcan ve 13 yaşındaki Mehmetcan Bozduman isimli 2 kardeş, her gün evlerinin önünden çöplerini alan temizlik personeli için bir sürpriz yapmak istediler. Bu sürpriz için soğuk yılbaşı gecesini seçen Bozduman kardeşler, yılbaşı gecesi çöplerine gelen ekibe her gün yaptıkları gibi balkondan poşet saldılar. Her zamanki gibi çöp aldıklarını sanan temizlik personeline balkondan seslenen Bozduman kardeşler, “Bugün poşette çöp yok, bunlar sizin için hazırladığımız hediyeler” dediler. Olay karşısında şaşıran ve mutlu olan temizlik personelleri, genç kardeşlerin bu davranışından dolayı duygulanarak, onlara teşekkür ettiler.

Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan İlkadım Belediyesi Çöp Taksi biriminde çalışan temizlik personellerin paylaşımını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından fark edildi. Başkan Demirtaş, o gün görevli olan ekip ile birlikte Ahmetcan ve Mehmetcan kardeşlerin yanına giderek, gençlere yaptıkları duyarlı davranıştan dolayı satranç takımı ve hediyeler verdi.

Gençlerin çok büyük bir duyarlılık gösterdiğinin altını çizen Necattin Demirtaş, “Temizlik personellerimiz 7/24 ilçemizin çevresinin hijyenik olması için çalışıyorlar. Bunlara ek olarak Çöp Taksi uygulamamız da var. 2 genç kardeşimiz temizlik personellerimizden etkilenmişler. Onlara çöp yerine hediyeler bırakıp, duygusal bir mektup yazmışlar. Biz de onların bu hareketinden etkilendik. Çocuklarımıza bu davranışlarından dolayı teşekkür edip, hediye vermek istedik. Böyle güzel çocuklar yetiştirdikleri için ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Temizlik görevlilerine çöp yerine hediye bırakan Ahmetcan Bozduman ve Mehmetcan Bozduman da, “Temizlik personelleri gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Çok zorlu bir iş yapıyorlar. Soğukta da çalışmak zorundalar. Biz de kendimizce onlara hediye vermek istedik. Yılbaşı günüydü. O gün çöp yerine kendilerine hediye bıraktık. Çöpe atmasınlar diye kendilerini bilgilendirdik. Hediyeyi aldıktan sonra da bize teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söylediler. Onlara eldiven, bere ve atkı gibi çeşitli hediyeler verdik. Bunlarla birlikte kendilerine bir de mektup yazdık” diye konuştular.

Bozduman kardeşler, temizlik işçilerine yazdıkları mektupta, “Tüm sene gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışan tüm ağabeylerimiz. Yeni yıl sizlere ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, kazanç ve bereket getirsin. Elleriniz ayağınız dert görmesin. Bugün sizlere çöp bırakmıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi bırakıyoruz. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandılar.

İlkadım Belediyesi Çöp Taksi temizlik işçileri Selahattin Gündüz ve Davut Demiroğlu ise çöp yerine aldıkları hediyeler için mutlu olduklarını belirterek, şunları söylediler:

“Biz, her gün bu mahallede çöp topluyoruz. Yılbaşı gecesi de çöp toplarken kardeşlerimiz balkondan poşet saldılar. Biz, her zamanki gibi çöp zannettik ama seslenerek çöp olmadığını ve bizim hediyemiz olduğunu söylediler. Poşeti alıp, arabada açtık. İçinde mektup olduğunu da gördük. Sağ olsunlar çok güzel ifadeler kullanmışlar. Biz de okuyunca çok duygulandık. Olayı sosyal medyada paylaştık. Başkanımız da bunu görmüş ve bugün de duyarlı kardeşlerimizin yanına gelerek bizleri onure ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz.”

Erdi Demür-Murat Baş