Çöp evde ölü bulundu: Polis ekipleri harekete geçti

Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında yaşayan 62 yaşındaki Zehra Akcan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce, 62 yaşındaki Akcan hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, bölgeye sevk edilen zabıta ve belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de binanın önünde hazır bekletildi. Savcı incelemesi sonrasında çöp evde temizlik işlemlerinin başlanılacağı öğrenilirken, Akcan'ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Burak Can Tokyürek – Batuhan Saçar – Orkun Kaya

İLGİLİ HABER Adana’da çöp ev şoke etti

İLGİLİ HABER Bursa’da çöp evden onlarca kedi çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.