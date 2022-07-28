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Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in geçmişte kalan mutlu anları

Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in geçmişte kalan mutlu anları
Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in geçmişte kalan mutlu anları

Bursa’da 1 yıldır, çöp evdeki kilitli odada tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu fotoğraflar ortaya çıktı.

Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya'da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavisi için yatışı yapıldı. 4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Cem Muhammet A.'nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.'nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. Bir diğer kareye ise Muhammet A.'nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.

İsa Akar

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