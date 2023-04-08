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Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı

Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı
Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da çöp kamyonu ile kamyonetin karıştığı kazada belediye temizlik işçisi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri askeri lojmanlar mevkiinde meydana geldi. Santral istikametine seyreden Hayrullah M. idaresindeki çöp kamyonuna, Şinasi Kurşun 2. sokağa dönüş aldığı sırada arkadan gelen Soner Ç. yönetimindeki kamyonet çarptı.

Çarpışma esnasında kamyonun kasa kısmında ayağı sıkışan belediye temizlik işçisi Hüseyin K. yaralandı. Yaralı belediye işçisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar
 

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