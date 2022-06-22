Çöp kamyonunun çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu, geri yönde giderken arkasındaki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motokurye yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifadesinde arkasından gelen motosikletin kör noktada kaldığını, bundan dolayı fark etmediğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı motokuryenin hayati riskinin olmadığı öğrenildi.

Berkan Şen

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