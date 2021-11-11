Çöp konteyneri bile eridi: Su, toprak, çamur yığını yangını söndürmeye yetmedi

Edinilen bilgiye göre olay Sultangazi Esentepe Mahallesi 2875 Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İçerisinde kimyasal madde atılan çöp konteynerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ancak zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın bir türlü söndürülemedi. Bunun üzerine olay yerine Sultangazi Belediyesi tarafından kamyonla kum gönderildi. Konteynerin üzerine kürek kürek kum döküldü. Ancak yangın yine sönmedi. Olay yerine kepçe çağrıldı. Parktaki toprak alandan alınan çamur yığını konteynerin üzerine atıldı. Bu çaba da yangını söndürmeye yetmedi. Yangın konteynerin kepçe yardımıyla kazılan çukura gömülüp üzerine köpük sıkılmasıyla söndü.

Olayı anlatan Sadullah Bozkurt, "Kahvede oturuyorduk. Aniden patlama sesleri geldi. Çöp tenekesine baktık dumanlar çıkıyor. İSKİ geldi su sıktı ama sönmedi. İtfaiye ekipleri geldi müdahale etti. Ne olduğunu bilmiyoruz. Daha önce de yaşandı ama bu kadar değildi" dedi.

Murat Sungurlu ise , "Çöp konteynerinin yandığını gördük. Alt tarafımız saniye bölgesi. 3 ay önce de böyle yanmalar geldi. Bu şekilde değildi. Bu kez daha fazla oldu" diye konuştu.

Kimyasal maddeyi çöp konteynerine böyle attılar

Görüntülerde kamyon ile çöp konteynerinin yanına gelen iki kişi, bir süre bekliyor. Ardın uygun zamanı kollayan şahıslar manevra yapıp tekrar çöp tenekesine yanaşıyor. Ardından kamyondaki çöpleri dakikalarca konteynera boşalttıkları görülüyor.

Hasan Tik-Selim Bayraktar

