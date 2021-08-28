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Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada

Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada
Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile çöp konteynerinin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, konteyneri araca yükleyerek uzaklaştı. Sabah saatlerinde bölgede çöp konteynerinin olmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye yetkilileri, çöp konteynerinin çalındığını fark etti. Bölgeye belediye tarafından yeni çöp konteyneri konuldu.

Çöp konteynerinin çalındığı anı güvenlik kamerasından izleyen vatandaşlar, durum karşısında şoke olduklarını söyledi.

Mehmet Bilgin

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